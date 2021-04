Waldviertler sucht nach seiner Herzensdame

Gerhard Schiegl wendet sich verzweifelt an die „Krone“. Der 59-Jährige traf am vergangenen Freitag auf dem Marillenerlebnisweg in Angern bei Krems zwei Frauen, an eine der beiden verlor er sein Herz. Vor lauter Glücksgefühlen vergaß er sogar, nach Name und Telefonnummer zu fragen – ein fataler Fehler.