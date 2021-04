Pfingstfestspiele: Banges Warten auf Entscheidung

Zentrales Werk ist die szenische Aufführung des Oratoriums „Il trionfo del Tempo e del Disinganno“ von Georg Friedrich Händel, an der auch Bartoli selbst als Sängerin mitwirken wird. Die Proben dazu sind in jedem Fall wertvoll investierte Zeit, auch falls die von der Kulturszene so hoffnungsvoll erwarteten Pfingstfestspiele doch noch abgesagt werden müssten. „Die Entscheidung wird spätestens am 30. April fallen. Sollte der schlimmste Fall eintreten, dass die Pfingstfestspiele nicht stattfinden können, haben wir das Händel-Oratorium zumindest schon geprobt und können es – wie ohnehin schon länger geplant – für die Salzburger Festspiele im Sommer übernehmen“, heißt es von Seiten der Festivalleitung.