Jetzt jagt Sturm ein Bullen-Talent

Der erste Neuzugang ist an Bord, im schwarzen Einkaufswagerl ist aber offenbar noch Platz vorhanden. Denn wie die „Steirerkrone“ erfuhr, jagt Sturm auch das Liefering-Talent Alexander Prass! Ein Spieler für die Zukunft. Der 19-Jährige würde auch perfekt in die Transferpolitik von „Sturm neu“ passen.



Viele Interessenten

Der gebürtige Oberösterreicher aus dem LASK-Nachwuchs ist seit 2012 bei den Bullen, durchlief dort auch die Akademie. In der aktuellen Saison bestritt der Mittelfeld-Allrounder für die Jungbullen 19 Partien in der Zweiten Liga, garniert mit drei Toren und sieben Assists.