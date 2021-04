Erstmals werden pflegende Angehörige angestellt

Die 30 pflegenden Angehörigen im Pilotversuch müssen die Grundausbildung zur Alltagsbegleiterin absolvieren und erhalten 1.900 Euro brutto bei 38 Wochenstunden Arbeitszeit, kündigte Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer in einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Vorerst gelte das Angebot für Pflegende beeinträchtigter Angehöriger, weil dafür allein ihr Sozialressort zuständig sei, so Gerstorfer. Es finanziere auch das Projekt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegen haben könnte.“