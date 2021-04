100-Kilo-Element stürzte auf verletzten Arbeiter

Gegen 7.30 Uhr stand der Arbeiter auf einer Holzleiter im ersten Stock eines Gebäudes und hing einzelne Schalungselemente an einen Kran. Auf einmal verlor er das Gleichgewicht, stürzte von der Leiter und kam am Rücken zu liegen. Die Pechsträhne setzte sich allerdings fort: Ein 100 Kilo schweres Schalungselement, das noch nicht am Kran befestigt war, fiel ebenso herunter und traf den bereits Verletzten! Per Rettung wurde er daraufhin zum UKH Kalwang gebracht.