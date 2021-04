„Wir wollen, dass Sayed Mustafa bleiben darf!“

Seit seiner Ankunft in Feldkirch war Mustafa wohl nur selten langweilig: Der 36-jährige Afghane hat seinen Schulabschluss nachgeholt, im Rathaus mitgearbeitet, er engagiert sich bei der Nachbarschaftshilfe, in der Coronakrise hat er eigenhändig Schutzmasken genäht. Seit zwei Jahren unterstützt er zudem als Ehrenamtler den Fußballverein BW Feldkirch. Ein Musterbeispiel an Integrationswilligkeit also. Und dennoch könnte ihm schon bald ein radikaler Wandel bevorstehen: „Ende Monat hat Mustafa sein Asylverfahren in Wien. Da kennt ihn natürlich niemand, dort ist er nur einer von vielen“, erklärt BW-Obmann Bernhard Neuberger, „wir aber kennen ihn und wollen, dass er in Feldkirch bleiben darf. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, unser Möglichstes dafür zu tun.“