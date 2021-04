Rabiater Tiroler hielt Ex-Freundin in Wohnung fest

Völlig eskaliert ist am Dienstagabend ein Streit zwischen einem 30-jährigen Tiroler und dessen Ex-Freundin in Innsbruck: Der Verdächtige soll die Frau gegen ihren Willen in der Wohnung eines Bekannten festgehalten und bedroht haben. Vor Eintreffen der Polizei ergriff der Einheimische die Flucht - er konnte aber kurze Zeit später gefasst werden.