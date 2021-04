Kein Saisonabbruch im OÖ-Amateurfussball

Schluss, aus, vorbei! Der NÖFV reagiert auf den bis 2. Mai verlängerten Lockdown in Niederösterreich und bricht die Saison 2020/2021 in allen Spielklassen ab. In Oberösterreich wartet man indes noch zu, hofft noch die Hinrunde beenden zu können, um eine Wertung zu bekommen. Aber wollen das die Klubs überhaupt?