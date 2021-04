Nachwuchs-Winzer: Burgenland-Sieger aus Illmitz

Mit 65.000 Online-Stimmen – so viele wie noch nie – ging das Falstaff-Voting für die jungen Sterne am Winzerhimmel zu Ende. Im Burgenland fiel die Wahl auf Alexander Egermann aus Illmitz. Seit 2015 hat er den elterlichen Betrieb auf 20 Hektar ausgebaut. In seiner Arbeit setzt der Könner auf kräftige Rote wie Zweigelt und Cabernet Sauvignon.