Animation zeigt Corona-Verbreitung in Europa

In dieser Phase zeigte sich auch das Resultat der deutlich lascheren Maßnahmen in Schweden. Das in der Krise oft für seinen Sonderweg beäugte Land schien die Pandemie dabei nicht in den Griff zu bekommen. Ausgerechnet die Nachbarländer Norwegen und Finnland machten dabei mit deutlich strengeren Maßnahmen vor, wie man die Infektionszahlen niedrig halten kann.