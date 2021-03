Anschober warnt vor „Pandemie in der Pandemie“

Südafrikanische Variante dominiert im Bezirk Schwaz

Die Ausnahme ist der Tiroler Bezirk Schwaz, in dem nach wie vor die südafrikanische Variante (B.1.351) dominiert, aber dort ist ein Rückgang zu verzeichnen: In Tirol nahm der B.1.351-Anteil aller positiven Proben von 18,65 Prozent in der Kalenderwoche 5 auf 4,25 Prozent in dieser Woche ab. Auch die Zahl der aktiven Fälle sinkt schrittweise von 193 auf nunmehr 78.