2200 Lehrer sind noch unentschieden

In Oberösterreich bleiben die Impftermine für das Bildungspersonal von Lieferengpässen bei AstraZeneca unberührt. Rund 12.000 Beschäftigte an Schulen können sich von Donnerstag, 15. bis Samstag, 17. sowie am 24. April an 18 Standorten den Piks geben lassen. Die Dosen sind reserviert.