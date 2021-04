Anne: Philip war Lehrer, Unterstützer und Kritiker

„Ich würde gerne betonen, wie sehr die Familie die Nachrichten und Erinnerungen so vieler Menschen schätzt, deren Leben er berührt hat“, schrieb sie in einer Mitteilung. „Mein Vater war mein Lehrer, mein Unterstützer und mein Kritiker, aber am meisten war es sein Beispiel für ein gut gelebtes Leben und seine Freigiebigkeit, die ich immer am liebsten nachahmen wollte.“ Dann lobt Anne die Fähigkeit ihres Vaters, „jede Person als Individuum“ zu betrachten.