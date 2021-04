Clio sammelt Erinnerungen an die gute alte Zeit

Einzelinterviews

Wer also als Bewohner von Gösting oder Andritz erzählen möchte, was sich in seinem Bezirk alles geändert hat, was er in seiner Jugend noch erlebt hat, was heute längst nicht mehr existiert, und wer dazu noch alte Fotos oder Filme hat, der wird herzlich eingeladen, sich mit dem Verein Clio in Verbindung zu setzten (joachim.hainzl@clio-graz.net oder 0699/103 904 53), um einen Interviewtermin zu vereinbaren. Man kann seine Erinnerungen aber auch auf der Facebook-Seite des Vereins posten.