Erneut mehr als 3000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Nach dem Freitagstiefstwert folgt der Dämpfer am Samstag: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich nämlich wieder mehr als 3000 Neuinfektionen - exakt 3139 - verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 3283 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Intensivpatienten steigt zudem weiterhin an.