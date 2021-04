Proteste gegen „Mondlandschaft“ in Stadl Paura

„Es ist absolut nicht zu verantworten, eine so große Waldfläche für Profitinteressen zu opfern. Das ist Politik von vorgestern. Hier entsteht eine Mondlandschaft auf Kosten von Fauna und Flora“, schäumt der Grüne Bezirkssprecher und Nationalrat Ralph Schallmeiner. In Stadl-Paura soll eine Schottergrube um 46 Hektar erweitert werden. „Diese Fläche bietet nicht nur der Tier- und Pflanzenwelt ein Habitat, sondern ist auch für viele Menschen aus der näheren Umgebung ein Ort für die Freizeitgestaltung“, so der Politiker.