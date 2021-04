Corona: Maßnahmen-Gegner marschieren wieder auf

Somit finden zum derzeitigen Stand zwei Corona-Demonstrationen statt, die mit jeweils 20 Personen angemeldet worden sind, so die Polizei. Eine findet von 14 bis 16.30 Uhr am Graben bzw. auf der Freyung statt und hat „Schluss mit der Corona-Pandemie“ als Thema und die zweite „Stay the fuck @ home“, sie findet von 12 bis 15 Uhr am Heldenplatz statt.