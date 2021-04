Kogler-Vertrauter Aufsichtsrat bei Bad Bank

Meichenitsch war Teamleiter für Geldwäscheprüfung in der Finanzmarktaufsicht und wechselte im vergangenen Jahr in die Nationalbank. Er war für die Grünen an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und laut Medienberichten Anfang des vergangenen Jahres auch als Staatssekretär im Finanzministerium und als FMA-Vorstand im Gespräch.