„Hausbesitzer müssen ihre Balkone jährlich prüfen“

„Krone“: Was sind klassische Fehler, die Hausbesitzern unterlaufen?

Edinger: Sie verändern den Aufbau des Balkons. Dieser wird gefliest, bekommt einen Estrich, eine neue Abdeckung oder eine andere Brüstung. Auf die Weise erhöht sich die Last am Balkon deutlich. Veränderungen an der Statik dürfen übrigens nur von Experten vollzogen werden.