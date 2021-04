Streit zwischen Ehepaar und Jugendlichen eskaliert

Mann fuhr los, Jugendlicher stürzte

Als das Ehepaar in das Auto gestiegen war, stellte sich die 15-Jährige in die noch offene Beifahrertüre, um sie am Wegfahren zu hindern. Der 17-Jährige schlug und trat auf den Pkw ein, wodurch dieser beschädigt wurde. Um der Situation zu entkommen, fuhr der 61-Jährige nun los, worauf der 17-Jährige zu Sturz kam und liegen blieb.