Tottenham-Star Gareth Bale hat ein Ufo gesehen

„Geheime Regierungssachen“

„Ja, es gibt sie“, so die Worte von Gareth Bale. Die Frage nach der Existenz von Außerirdischen stellte der 31-Jährige während des Doppelinterviews an Teamkollege Rondon. Der Verteidiger war recht zögerlich: „Wir haben viel darüber diskutiert...“, aber am Ende konnte er keine eindeutige Antwort geben. Bale glaubt jedoch fest daran, dass wir nicht allein im Universum sind: „Natürlich gibt es viele Verschwörungstheorien und es gibt Bilder von Ufos, die von der US-Regierung veröffentlicht wurden. Es ist nicht falsch. Sie sind von der Regierung veröffentlicht worden.“ Und Bale hat angeblich schon selbst einmal ein Ufo gesehen: „Ich weiß, dass einige Ufos wahrscheinlich geheime Regierungssachen sind. Aber ich habe tatsächlich einmal eines gesehen.“