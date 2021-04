Knapper Erfolg für Golden State gegen Milwaukee

Beim knappen 122:121-Sieg der Golden State Warriors in San Francisco gegen die Milwaukee Bucks, Topteam der Central Division der NBA, hat Stephen Curry 30 seiner 41 Punkte in der zweiten Hälfte erzielt. Die Bucks mussten am Dienstag erneut auf Giannis Antetokounmpo (Knieverletzung) verzichten. Die Warriors hatten zuletzt dreimal en suite verloren bzw. sieben von acht Partien und begannen ihre vier Spiele umfassende Heimserie nun mit einem Erfolgserlebnis.