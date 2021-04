Interview schuld? Vlhova trennt sich von Trainer

Jetzt ist die Zusammenarbeit zu Ende. In den sozialen Medien gab Vlhova die Trennung von Magoni bekannt. „Es war ein langer und steiniger Weg, jetzt halte ich die große Kristallkugel in meinen Händen. In den fünf Jahren mit Livio habe ich irrsinnig viel gelernt“, so die Slowakin.