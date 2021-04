Kaninchenplage in Ferlach beendet

Die Kaninchenplage in Ferlach hat ein Ende. Wie berichtet, waren im Vorjahr an die 40 Langohren ausgebüxt und hatten andere Gärten geplündert. Rund 20 Tiere konnten noch vor dem Winter eingefangen werden. Drei Nager haben in Erdlöchern überwintert. Das Schicksal der anderen Kaninchen ist ungewiss.