„Unfair!“ Klopp geht nach CL-Pleite auf Schiri los

Zum Ärger von Klopp. „Das ist ganz einfach nicht richtig und habe ihm nach dem Spiel auch gesagt, dass es unfair war. Das ändert aber leider nichts. Er hat das Spiel nicht verloren“, so der Liverpool-Trainer. Nach der 1:3-Niederlage droht den „Reds“ das Aus in der Champions League. „Wir waren einfach nicht gut genug, um ein besseres Resultat zu erzielen. Aber in solchen Situationen braucht man zumindest einen mittelmäßigen Schiedsrichter, das hätte schon gereicht!“