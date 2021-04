Irina Shayk sorgt im Nackt-Anzug für Stielaugen

Das Model Irina Shayk sorgt auf ihrem Instagram-Account bei ihren Fans gerade für Stielaugen. Die Ex von Bradley Cooper posiert dort auf einer Fotostrecke in einem Illusionsbodysuit aus der neuesten Kollektion von Mugler, der die gebürtige Russin so aussehen lässt, als würden lediglich ein paar Stoffbänder die nötigsten Stellen ihres Körpers bedecken.