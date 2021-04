Giftfallen für Hunde: „Kopfgeld“ ausgesetzt

Erst legten die skrupellosen Tierhasser ihre tödlichen Fallen „nur“ in einigen Bezirken Wiens aus – mittlerweile tauchen die Giftköder aber in der gesamten Stadt und auch über die Grenzen nach Niederösterreich auf. Zudem häufen sich seit Tagen die Meldungen von Hundebesitzern über ein weißes Pulver, dass beinahe im gesamten Stadtgebiet an Hundeauslaufzonen oder an beliebten Spazier-Routen ausgestreut wurde.