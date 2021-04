Hammer! Regt Messi-Verbleib Neymar zum Wechsel an?

Barca-Fans träumen

Neymars Vertrag mit PSG endet am 30. Juni 2022 . Der Pariser Klub möchte den Kontrakt verlängern, damit der Publikumsliebling im Sommer 2022 nicht ablösefrei den Verein verlassen kann. Doch Neymar scheint sich bei Paris nicht mehr so wohl zu fühlen, in der Zeit der Sperre nach dem Ausschluss im Spiel gegen Lille kann er sich über seine Zukunft Gedanken machen. Die Barcelona-Fans dürfen also träumen, auch wenn die finanzielle Lage des Klubs das gar nicht erlauben würde.