Auferstehung | Tränen abwischen

Tränen abwischen. Besonders stolz sind wir von der „Krone“, dass Kardinal Christoph Schönborn Sonntag für Sonntag für unsere Leser schreibt. Für den Ostersonntag hat er einmal mehr wunderbare Worte gefunden, wenn er schreibt: „Es ist Ostern. Für mich wurde im Lauf der Jahre das Wort ,Ostermorgen´ zum Schlüssel für viele Lebenssituationen. Nach dem Karfreitag, dem Karsamstag der Grabesruhe, kommt der Ostermorgen. Es geht nur in dieser Reihenfolge. Das Leid ist aus dem Leben nicht entfernbar. Aber es ist nicht die Endstation. So beginnt es schon bei der Geburt. Den Schmerzen der Entbindung folgt die Freude über das neugeborene Kind. Jesus hat es klar gesagt. Wer ihm nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben leidfrei halten will, wird es versäumen. Doch die Tränen und das Leid werden gewandelt in die Freude des Ostermorgens. Nicht immer dauert das Leid nur drei Tage, wie damals für Maria von Magdala. Die österliche Zusage gilt uns allen: “Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen." Hören wir und glauben wir, was dieser weise Kirchenmann uns sagt!