Auch bei Tiertransporten: „Ladung wird entsorgt“

Nicht einmal eine Woche lang war der Suez-Kanal blockiert - sechs Tage, um genau zu sein. Und trotzdem hat die ganze Welt auf das Containerschiff „Ever Given“ geblickt und den Atem angehalten. Am Montag war es so weit: Freie Fahrt voraus. Warum sind sechs Tage Stau so ein großes Ereignis für die Weltwirtschaft? Sind wir zu abhängig von Asien? Und muss sich etwas ändern? Das erklären bei „Moment Mal“ diese Woche Professor Harald Oberhofer, Volkswirt am WIFO und an der WU, und Dr. Hans-Joachim Schramm, Logistikexperte auf der WU, im Gespräch mit Damita Pressl.