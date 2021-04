Ab 15.30 Uhr LIVE: Frankfurt gegen Dortmund

Ein möglicherweise vorentscheidendes Spiel steht heute (15.30) in der deutschen Bundesliga für Trainer Adi Hütter und Frankfurt an. Mit einem Heimsieg über Borussia Dortmund könnte die vier Punkte voran liegende Eintracht den Konkurrenten abschütteln und Platz vier bzw. die CL-Ränge absichern oder sich bis auf einen Punkt an Wolfsburg heranpirschen. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie hautnah mit dabei!