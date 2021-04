Ab 15.30 Uhr LIVE: Stuttgart gegen Werder Bremen

Aus Sicht der Bremer soll den Sturm-Riesen mit Marco Friedl ausgerechnet ein anderer Österreicher stoppen. Der Bremer Coach Florian Kohfeldt in der „Bild“-Zeitung: „Ich glaube, dass Marco gesehen hat, dass er da sehr, sehr wachsam sein muss, um ihn zu verteidigen. Ich gehe davon aus, dass Marco die Zeit gewinnbringend genutzt hat und sich alle Informationen zusammengesucht hat, um ihn zu Null zu verteidigen.“ Kalajdzic ist in Top-Form, erzielte in der Liga bereits 13 Tore und war auch im ÖFB-Team erfolgreich.