Linzer Marke setzt auf Kraft der Kräuterelixiere

Auch für Diabetiker geeignet

Mit Pharmazeutin Gabriela Gabriel und ihrem Ehemann Gernot Böhm hat sie ein Verfahren entwickelt, das die Eigenschaften naturbelassener Heilkräuter in Form von wohlschmeckenden Elixieren konzentriert. Neun verschiedene Produkte wurden auf diesem Wege bereits produziert. „Weil die Süße durch Glycerin erreicht wird, überzeugen wir auch Diabetiker“, so Roswitha Böhm. In Apotheken, Drogerien und im eigenen Online-Shop werden die „better-for-me“-Produkte angeboten.