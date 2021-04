Auch im Bus wird auf Corona getestet

Das Land Kärnten setzt einen weiteren Schritt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen: Seit Donnerstag sind in Kärnten drei Busse im Einsatz, die auch in abgelegenen Regionen Testmöglichkeiten bieten. Mit dieser zusätzlichen Maßnahme will man pro Woche gut ein Drittel der Bevölkerung testen.