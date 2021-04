F1-Legende: Max würde Hamilton „zerschmettern“

„Max ist aggressiver“

Denn: „Max ist aggressiver. Durch diese Aggressivität macht er vielleicht häufiger Fehler, aber meiner Meinung nach ist er besser als Hamilton.“ Aber nicht nur das! Der dreifache Weltmeister watscht auch noch Valtteri Bottas ab. „Es ist nicht so, dass Hamilton nicht gut ist. Aber er hat einen unterlegenen Fahrer an seiner Seite und der vorherige war noch schlechter“, so Piquet senior über den Finnen und dessen Vorgänger Nico Rosberg.