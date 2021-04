Werner vergibt: Das schmerzt selbst den Gegner

Riesenchance vergeben

Die 79. Spielminute: Ilkay Gündogan geht auf Halblinks durch, dringt in den 16er ein, stangelt zur Mitte. Dort wartet Timo Werner einschussbereit. Er ist dort, wo ein Mittelstürmer sein muss, alles ist angerichtet. Doch der eingewechselte Chelsea-Stürmer trifft den Ball nicht, säbelt drüber. Es schaut dezent stümperhaft aus, wie er den Riesensitzer auslässt. Werner möchte, so scheint‘s, am liebsten im Erdboden versinken, sein Vorarbeiter Gündogan auch. Und selbst ein Gegenspieler kann nicht glauben, was er gesehen hat: Nordmazedonien-Verteidiger Visar Musliu scheint regelrecht Mitleid mit Werner zu haben. Er greift sich mit beiden Händen auf den Kopf und verschränkt sie dort. Soll wohl heißen: „Armer Timo Werner! Das darf ja nicht wahr sein.“