Deutsche Medien zerreißen „Horror“-Werner

Es ist natürlich wahr, dass Werner in der 79. Minute kläglich vor dem nordmazedonischen Keeper vergab. Dass er über den Ball haute, zeigt eindeutig das Fehlen von Selbstvertrauen. Das wird ihm nach den Kritiken in den deutschen Medien wohl auch nicht so schnell zurückkommen. Allerdings: Am Angriff, der zum Foulelfmeter führte, war er beteiligt.