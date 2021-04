Schröcksnadel: Krebs-Projekt jetzt auch in Linz

Krebs-Früherkennung

„In etwa eineinhalb Jahren gehen wir in Klinikversuche mit Menschen. Es sieht alles vielversprechend aus“, so Schröcksnadel. Der beim Skifahren in Hinterstoder bei diesem Thema ins Schwärmen kommt. „Immerhin war es ihm zu verdanken, dass nun auch in Linz geforscht werden kann“, so Norbert Sepp, Leiter der Dermatologie des Elisabethinen. Die Früherkennung von Krebszellen durch Blutbefund. Da könnte man dem Ski-Boss gerne einen weiteren „Unfall“ wünschen.