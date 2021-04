Gestundete Mieten müssen jetzt bezahlt werden

Rückstände um 20 Prozent gestiegen

Die Mietzinsrückstände sind alleine in Wien bis Ende 2020 im Vergleich zum Jahr davor um 20% gestiegen. Im Schnitt stehen Betroffene mit drei Monatsmieten in der Kreide. Heuer könnten laut AK österreichweit über 83 Mio. Euro an Mieten nicht bezahlt werden. Die Anzahl der Delogierungen könnte sich mehr als verdoppeln, 17.000 Haushalte könnten ihre Wohnung verlieren.