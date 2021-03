„Bei vielen wird es sehr, sehr eng mit der Miete!“

Viele stehen mit ihrer Miete in der Kreide

Herr E. etwa rief in der Wohnrechtsberatung an, weil er eine Räumungsklage für seine Mietwohnung erhalten hat. Er kann sich das nicht erklären. Er ist in Kurzarbeit, hat weniger Einkommen und sollte eine gesetzlich gestundete Miete vom April 2020 im Jänner zahlen - so die Forderung des Vermieters. Obwohl die gestundeten Mieten per Gesetz erst im April 2021 zu zahlen sind.