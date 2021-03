Ost-Lockdown im Handel: Diese Regelungen gelten

Zahlreiche Non-Food-Artikel bei Spar und Hofer

„Unser typisches und von den Kundinnen und Kunden gewohntes Warensortiment umfasst neben Lebensmitteln auch saisonale Non-Food-Produkte“, zitiert die Tageszeitung „Österreich“ am Mittwoch die Handelskette Hofer. In der aktuell herausfordernden Situation den Verkauf von Non-Food-Artikeln zu stoppen Sortiment einzuschränken, wäre nicht im Interesse der Kunden, so Hofer. Auch bei Spar heißt es, es werde das typische Sortiment verkauft. Insbesondere bei Interspar verkauft das Unternehmen auch sonst ein großes Sortiment an Non-Food-Produkten.