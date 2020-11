Lockdown-Sortiment: Streit im Handel dauert an

Die Wirtschaftskammer appelliert an Solidarität: „Ein Kampf Unternehmer gegen Unternehmer ist das Letzte, was man in der Krise braucht“, sagt Sprecher Rainer Trefelik. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) fordert die Supermarktketten auf, ihr Sortiment während des Lockdowns einzuschränken.