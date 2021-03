Commerzialbank-Inventar um 156.000 € versteigert

Erster Prozesstag am 1. Juni

Unterdessen findet am 1. Juni am Landesgericht Eisenstadt die erste Verhandlung in der Causa Commerzialbank statt. Es handelt sich dabei um einen Zivilrechtsprozess gegen das Land, bestätigte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Hierfür wurden aufgrund der gleichlautenden Argumentation zwei Klagen in einem Verfahren zusammengefasst. In einem Fall geht es um rund 88.000 Euro, im zweiten um 426.000 Euro, so Anwalt Ernst Brandl zur APA.