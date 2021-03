Nur noch 23 Prozent wollen AstraZeneca-Impfung

Kanzler Kurz hat „Vertrauen“ in AstraZeneca

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuletzt schon gesagt, er habe „Vertrauen“ in das Vakzin und würde sich auf jeden Fall mit AstraZeneca impfen lassen. Wenn sich der Kanzler medienwirksam impfen ließe, würde das dem Image von AstraZeneca mit Sicherheit großen Auftrieb geben. In zahlreichen anderen Ländern, wie etwa in Griechenland, Großbritannien oder beim Impfweltmeister Israel, haben die Regierungschefs ihren Stich schon vor laufenden Kameras absolviert.