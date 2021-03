Kalajdzic: Admira jubelt bei jedem Treffer mit!

In seiner ersten Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Kalajdzic bereits 13 Tore für den VfB erzielt. Wie genau die Admira am Aufschwung des 23-Jährigen partizipiert, wollte Wohlfahrt nicht verraten. „Ich darf nicht mit Ihnen über konkrete Vertragsinhalte plaudern. Aber Sie können fest davon ausgehen, dass wir bei jedem seiner Tore einen Grund haben mitzujubeln“, sagte der ehemalige Stuttgart-Legionär. Kalajdzic war im Sommer 2019 von der Admira zum damaligen Zweitligisten gewechselt.