8:0! ÖFB-Gruppengegner Dänemark demütigt Moldau

Dänemark kommt mit dem Punktemaximum nach zwei Spielen am Mittwoch (20.45 Uhr) zum Fußball-WM-Qualifikationsduell mit Österreich nach Wien. Die Dänen fertigten Moldau am Sonntagabend in Herning mit 8:0 ab, blieben nach dem Auftakt-2:0 in Israel neuerlich auch ohne Gegentreffer und sind damit als einziges Gruppe-F-Team noch makellos. Absolute Souveränität strahlten die Hausherren aus, obwohl Teamchef Kasper Hjulmand seine Anfangsformation fast völlig ausgetauscht hatte.