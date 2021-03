Philosophie-Studenten stellen sich hinter Referent

Die Universität Salzburg kommt nach dem Trubel wegen eines abgesagten Philosophie-Kurses nicht zur Ruhe: Mehrere Studenten stärken nun in einem offenen Brief an Rektor Hendrik Lehnert dem Leipziger Professor den Rücken. Sie fordern, dass das Seminar aus Gründen der Redefreiheit doch abgehalten werden soll.