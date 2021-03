„Wenn es eine schafft, dann sicherlich die Nici!“

Nur sechs Tage daheim

Seit der ersten OP am 18. Dezember war die 32-Jährige nur sechs Tage zuhause: „Ich wohne jetzt in Graz, tu’ alles, dass mein Knie wieder wird.“ Zweimal täglich schuftet die Ex-Weltmeisterin mit Therapeut Wolfgang Neubauer, der auch mit Conny Hütter gearbeitet hat. Im April geht’s zum Muskelaufbau für vier Wochen nach Tobelbad: „Im Mai will ich ohne Krücken gehen können!“ In Momenten des Zweifels führt sich die ungeduldige Nici eins vor Augen: „Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte die Krücken für immer gebraucht. Ich hab großes Glück gehabt!“ „Wenn eine den Weg zurück auf die Ski schafft, dann die Nici“, sagt ihr Onkel Karl Schmidhofer, „sie ist eine Kämpferin.“ Die eine unbändige Triebfeder in sich hat: „Ich will nochmals so geile Schwünge fahren wie vorm Crash!“