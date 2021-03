Italien plant „Impfzwang“ für Gesundheitspersonal

Premier Mario Draghi wollte die Maßnahme jedoch nicht konkret als Impfzwang verstanden wissen: „Die Regierung will eingreifen. Zwar gibt es keinen Impfzwang in Italien, doch es geht nicht, dass nicht geimpftes Personal im Gesundheitswesen mit Kranken in Kontakt kommt“, so Draghi. Gesundheitsminister Roberto Speranza meinte, die Regierung wolle zählen, wie viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen eine Impfung verweigert. Ihre Zahl sei aber gering, versicherte er.