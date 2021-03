Vom Pioniergeist zum Phänomen der Massen

All diese Aspekte des Sports zeigt die Ausstellung nicht nur mit rund 190 Exponaten auf, sondern macht sie an interaktiven Stationen auch erlebbar - vom Wettlauf am Eingang über die TV-Kabine, in der man selbst zum Sportkommentator wird, bis hin zur Bastlerwerkstatt reicht das Spektrum der Schau, die im Technoseum in Mannheim konzipiert wurde und in Graz als Teil des heurigen Sportjahres „Let’s Go Graz 2021“ gezeigt wird - und zwar mit spannenden steirischen Ergänzungen: So ist etwa auch jener Tennisschläger zu sehen, mit dem Thomas Muster im Leibnitzer Sommercamp in den 1970ern sein erstes Turnier bestritten.